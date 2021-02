PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra Sede, informa que, na zona da Quinta da Carreira, nesta cidade, procedeu à detenção de dois cidadãos de 45 e 50 anos em flagrante delito, no interior de um supermercado, tendo já na sua posse vários artigos furtados bem como o dinheiro que se encontravam na caixa registadora, tendo para o efeito arrombado a porta do referido supermercado.

O casal detido foi notificado para comparência hoje no Tribunal Judicial de Viseu para lhe serem aplicadas as medidas de coação.

Nos últimos dois dias foram também elaborados pelos elementos policiais da Esquadra Sede, quatro autos de contraordenação por não cumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.

Tendo em conta a situação epidemiológica e o estado de emergência que vivemos, a PSP de Viseu continuará a intensificar as operações de fiscalização e a garantir o cumprimento das medidas e normas adotadas, sendo rigorosa na fiscalização e controlo dos comportamentos sempre em prol da segurança dos cidadãos viseenses.