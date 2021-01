PSP – Atividade operacional

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através de elementos da Divisão Policial de Lamego, no dia 27 do corrente mês, pelas 19H30, deteve uma cidadã de 47 anos de idade por agressões e injurias ao Agente de autoridade.

Após comunicação, para o centro de comando e controlo desta Polícia, da ocorrência de uma cidadã estar a agredir o seu companheiro numa residência sita naquela cidade, os elementos policiais de imediato se deslocaram ao local onde se depararam com a suspeita bastante alterada e agressiva. Ao ser abordada, na tentativa de acalmar a mesma, esta agrediu e injuriou os agentes policiais, pelo que lhe foi dada voz de detenção.

Também no dia 28 do corrente mês, pelas 09H15, a mesma Polícia deteve duas cidadãs de 20 e 24 anos de idade, por numa das artérias da cidade de Lamego, terem perpetrado um roubo a um cidadão de 58 anos de idade.

As suspeitas, através da força física (empurrões), abordaram a vítima que circulava apeado e retiram-lhe do bolso uma certa quantia em dinheiro. Esta Polícia, após conhecimento, de imediato deu o alerta, tendo logo após interceptado as mesmas que confirmaram o referido roubo.