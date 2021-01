PSP – Atividade operacional

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no âmbito da Prevenção Rodoviária, no dia 07 do presente mês pelas 21H40, numa das artérias desta cidade, deteve um cidadão de 22 anos de idade por condução de veículo automóvel sem habilitação legal para o efeito.

No mesmo dia, pelas 02H12, a mesma Polícia deteve um cidadão de 36 anos de idade por condução de veículo automóvel sob influência de álcool. Ao ser fiscalizado acusou uma taxa de alcoolemia de 1,28 g/l de álcool no sangue.

A Polícia de Segurança Pública de Viseu continuará as suas ações de fiscalização/prevenção de trânsito, para uma contribuição para a redução do número de vítimas, resultantes de acidentes rodoviários e regularização de trânsito para que a circulação na cidade seja a mais fluente possível para todos os cidadãos.