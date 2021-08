PSD apoia movimentos independentes no concelho de Mortágua

A comissão política distrital do PSD de Viseu, após um período de auscultação e

reflexão com autarcas, militantes e simpatizantes do PSD no concelho de

Mortágua, deliberou manifestar total apoio aos movimentos independentes

corporizados nas diferentes listas aos órgãos autárquicos: Câmara Municipal,

Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia.

Esta decisão é consequência da evolução da conjuntura política local. Deste

modo, pelas razões abaixo enumeradas, incentivamos os eleitores do PSD a

votar nos candidatos das listas independentes aos diferentes órgãos

autárquicos, por constituírem a alternativa mais robusta, dinâmica e preparada

para responder aos anseios e problemas dos mortaguenses.

1. São candidaturas que integram uma parte significativa de membros

eleitos pelo PSD, em anteriores eleições locais, e que nos merecem total

confiança e solidariedade para continuar a desenvolver os seus projetos

políticos;

2. Representam um projeto político aberto e apelativo ao exercício de uma

cidadania ativa e responsável;

3. Ambicionam fazer do concelho de Mortágua um território com mais

qualidade de vida, capaz de fixar pessoas e apostar na valorização do

território, com particular ênfase na vertente turística;

4. Comungam das preocupações do PSD quanto à necessidade de fomentar

um projeto político no concelho e nas freguesias focado nas pessoas e

nas instituições locais, onde sejam ouvidas e valorizadas;

5. Procuram reforçar as apostas ao nível da captação de investimento e

criação de emprego, como âncoras de fixação das novas gerações e

atração de mais população.

Apelamos aos mortaguenses que participem ativamente no processo

eleitoral e apoiem estes candidatos a alcançar a vitória nas eleições de 26 de

setembro, pois só estes projetos dão garantias de aspirar a ter um concelho

mais coeso, mais forte e com mais qualidade de vida.