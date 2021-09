PS quer “simplex” na Câmara de Viseu

O cabeça de lista do PS à Câmara de Viseu, João Azevedo, assumiu hoje que a primeira coisa a fazer ao chegar à autarquia é simplificar e agilizar as respostas autárquicas, quer à população, quer aos investidores.

“Este ‘simplex’ de Viseu vai ter muito a ver com o facto de a Câmara de Viseu ter de estar muito próxima do cidadão, do investidor, e resolver de uma vez por todas aquilo que é a situação mais difícil de contrariar”, apontou João Azevedo.

O candidato disse que esta foi a situação que “mais teve eco” no percurso político que tem feito, em quase dois anos, de preparação para a sua candidatura à presidência da Câmara de Viseu, em que “havia sempre uma queixa ou um queixume” pelos atrasos.

“Questões que não eram resolvidas ou respondidas. E assim as pessoas tinham de mudar de concelho para fazer o seu investimento ou até para construção da sua habitação (…). Ou até de grandes investimentos em que se perderam centenas de milhares de euros de fundos comunitários por falta de resposta da autarquia”, contou.

No primeiro dia de campanha eleitoral, o candidato do PS apresentou o seu programa e apontou o “Simplex” como “a primeira prioridade” a executar.

“A nossa métrica relativamente a isso é que num prazo de seis meses, através de recursos e instrumentos administrativos e através de recursos humanos, possamos colocar o município de Viseu a responder claramente a questões que os cidadãos merecem”, assumiu.

Na sua apresentação, João Azevedo apontou ainda como “uma das primeiras coisas a fazer” a “revisão do Plano Diretor Municipal” (PDM), porque “é o programa base de ordenamento do território que vai permitir a industrialização do concelho de Viseu”.

Ao longo da apresentação do programa, que é fruto de “meses a ouvir cidadãos, intervenientes da sociedade civil e instituições que representam o património de Viseu”, João Azevedo destacou ainda áreas nas quais quer intervir, como saúde, emprego, cultura, turismo, desporto, comunicação e acessibilidades.

À presidência da Câmara Municipal de Viseu concorrem nestas eleições, além de João Azevedo, (PS), Diogo Chiquelho (PAN), Fernando Ruas (PSD), Nuno Correia e Silva (CDS-PP), Francisco Almeida (CDU), Manuela Antunes (BE), Fernando Figueiredo (IL) e Pedro Calheiros (Chega).

O município é liderado por Conceição Azevedo (PSD), que assumiu a presidência em abril de 2021, após a morte, devido a complicações de saúde provocadas pela covid-19, de António Almeida Henriques, que liderava a Câmara desde 2013, tendo, em 2017, conquistado 51,74% dos votos (seis mandatos), e o PS 26,46% (três mandatos).