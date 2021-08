PS de Viseu contesta falta de ética e respeito pela memória do político Dr . Alves Monteiro

O Secretariado da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de

Viseu contesta a falta de ética e de respeito pela memória do político e

advogado Dr. Álvaro Monteiro.

As eleições já nos habituaram às obras que são anunciadas, ao longo dos mandatos, e

chegam a toda a pressa, em tempos de pré campanha eleitoral, com as máquinas, o

alcatrão, as promessas anunciadas e RE anunciadas a serem cumpridas por inteiro ou

por metade, as placas das inaugurações, tudo para fazer querer aos cidadãos que são

merecedores do voto dos eleitores. Estratégia merecedora do cartão vermelho dos

eleitores viseenses.

Mas, mesmo em pré campanha eleitoral não pode valer tudo e o Secretariado do

Partido Socialista contesta veementemente a falta de respeito e de ética, por parte da

Sra. Presidente e do Vice – Presidente da Câmara Municipal de Viseu e do Presidente da

Junta de freguesia de Viseu, ao colocarem uma placa inaugurativa à “eliminação de

barreiras arquitetónicas” na lápide de homenagem ao ilustre viseense, Dr. Álvaro

Monteiro, que no passado lutou para ajudar a construir um futuro livre e democrático e

que por isso foi reconhecido, mesmo pelos seus adversários.

Dr. Álvaro Monteiro, foi um político e prestigiado advogado, que ao longo da sua vida

sempre se afirmou oposicionista à ditadura, tendo sofrido duras represálias.

Álvaro Monteiro teve da cidade que o acolheu, Viseu, e também a nível nacional,

várias, sentidas e merecidas homenagens, mas a ânsia da perpetuação dos que estão

no poder local não lhes permite o discernimento da afronta democrática.

Eliminar as barreiras arquitetónicas é um dever, que decorre da lei, e quem está no

poder local, próximo dos cidadãos, tem o compromisso de tornar os espaços públicos

acessíveis a todos os cidadãos de modo a que todos possam exercer os seus direitos

de cidadania, e, naturalmente, os que ambicionam a tão necessária eliminação de

barreiras, vivenciam-na no seu dia a dia.

O Partido Socialista defende que a placa inaugurativa, da “eliminação de barreiras”

deverá ser retirada e, com o direito democrático, de ser colocada, num outro espaço que

não se sobreponha à memória dos que lutaram pela liberdade e pela democracia.

Após o 25 de Abril de 1974, Álvaro Monteiro foi eleito Deputado à Assembleia

Constituinte e à Assembleia da República (I Legislatura) pelo Partido Socialista, faleceu

a 8 de novembro de 1982.

A Presidente da Concelhia do PS Viseu

(Lúcia Araújo Silva)