PS critica PSD por “tentar induzir” medo relativamente ao hospital de Viseu

O deputado socialista João Azevedo criticou hoje o PSD de Viseu por “tentar induzir” o medo e a insegurança no que respeita à prestação de cuidados de saúde no hospital de Viseu.

“As escalas de outubro estão completas em todas as especialidades e a Via Verde Coronária está assegurada durante todo o mês de outubro para a população de referência de Viseu, Guarda e Covilhã”, garantiu João Azevedo, num comunicado enviado à agência Lusa.

O deputado admitiu que “o hospital tem dificuldades ao nível dos recursos humanos, na área da Pediatria e da Oncologia, mas tem conseguido encontrar soluções, quer internas, quer externas, recorrendo à capilaridade de recursos prevista no SNS (Serviço Nacional de Saúde) para as debelar”.

No sábado, a Comissão Política Distrital do PSD de Viseu alertou que o hospital de Viseu corre o risco de deixar de tratar doentes com enfarte e que existe receio de que a Via Verde coronária possa entrar em rotura.

“Teme-se que notícias como a que chegou este fim de semana do Hospital de Leiria se estenda a vários hospitais do país, entre os quais o Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), o que significará que possa entrar também em rotura a via verde coronária”, referiu.

João Azevedo criticou esta forma de fazer política e condenou “o lamentável ato de demagogia e aproveitamento político” dos responsáveis distritais do PSD, ao aludir “a dificuldades e constrangimentos de outras realidades, transpondo-as (forçada e atabalhoadamente) para a realidade do hospital de Viseu”.

“Essa demagogia mostra-se amplamente contrariada, não se justificando o alarme social”, frisou.

João Azevedo considerou “lamentável que o PSD Viseu volte ao miserabilismo e ao ‘coitadismo’ político, agitando com medos, criando ansiedade e agravando problemas, em vez de tentar ser parte da solução”.

Na sua opinião, “com esta atuação, fica implícito que o PSD Viseu deseja fervorosamente que os cuidados clínicos do hospital de Viseu se degradem com prejuízo para a população, para assim fazer o seu habitual número político do bota-abaixismo e passa culpas”.

“Não são apenas meras declarações espúrias, inconscientes e reveladoras de uma confrangedora falta de domínio técnico do dossier. O PSD Viseu, com esta posição assumida publicamente, desvaloriza o esforço das centenas de profissionais de saúde que diariamente se esforçam para manter funcionante a rede de cuidados para a população do distrito de Viseu”, lamentou.