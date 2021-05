PS aposta em Sónia Numão para “roubar” Penedono ao PSD

O PS vai tentar “roubar” a Câmara de Penedono ao PSD nas próximas eleições autárquicas, repetindo a aposta em Sónia Numão, que quer criar novas respostas num concelho onde considera que “tem faltado visão e capacidade”.

“O PSD provou, com a falta de investimento nos últimos três mandatos, que não tem capacidade nem criatividade para criar respostas para desenvolver e promover o concelho”, considera a candidata, que vai pela segunda vez consecutiva sujeitar-se à votação dos munícipes.

No seu entender, ao atual executivo, liderado por Carlos Esteves, tem “faltado a capacidade de fazer mais e diferente, de falar mais alto pelo futuro do concelho” do Norte do distrito de Viseu.

“Tem faltado visão e capacidade empreendedora, tem faltado a vontade de servir, em vez de se servirem. Faltam infraestruturas, como um mercado digno para nossos produtores”, considera.

Segundo Sónia Numão, falta também “saber atrair o investimento externo”, faltam empresas, empregos e respostas de habitação e “saber e querer fixar as famílias”.

Para a concelhia do PS, a candidatura de Sónia Numão representa “a força da mudança” que Penedono necessita “por um concelho com futuro”.

“Trata-se da candidatura que dá voz à esperança dos jovens, mas que conta com a sabedoria e trabalho dos menos jovens”, garante a candidata.

Em 2017, Sónia Numão teve como principal adversário Carlos Esteves, que foi eleito para o seu terceiro e último mandato. O PS conseguiu obter 36,17% dos votos (dois mandatos).

O PSD, que nas últimas autárquicas conquistou 55,24% dos votos (três mandatos), vai tentar segurar a cadeira do poder com uma lista encabeçada por Cristina Ferreira, que é vice-presidente da autarquia.