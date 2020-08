PS alerta para “agonia financeira” da Banda Filarmónica de Ribafeita de Viseu

Os vereadores do PS na Câmara de Viseu alertaram hoje para a “agonia financeira” em que vive a Banda Filarmónica de Ribafeita e disseram temer que a organização venha a acabar caso a autarquia não a apoie.

“Este município aposta muito na cultura, mas muitas vezes é mais a manifestação artística importada, muito cosmopolita, muito urbana”, lamentou o vereador Pedro Baila Antunes, em declarações aos jornalistas no final da reunião de Câmara.

O socialista explicou que a Banda Filarmónica de Ribafeita, uma das três do concelho de Viseu, “está num território de baixa densidade” e, além do seu simbolismo, tem duas escolas de música.

“Não podemos descurar este tipo de cultura popular e que é tão tradicional no nosso concelho”, defendeu.

O vereador da Cultura, Jorge Sobrado (PSD), garantiu aos jornalistas que o executivo tem “acompanhado a situação preocupante por que passam algumas dessas estruturas ao nível do financiamento”, mas frisou acreditar que “a solução não passa por um subsídio ao funcionamento recorrente”, mas sim pela retoma da atividade cultural.

“Estamos a preparar um programa de concertos que, cumprindo as orientações das autoridades de saúde, permitam uma retoma da atividade e não um financiamento a fundo perdido apenas para pagar contas, sem que haja um benefício público, neste caso um benefício cultural”, justificou.

Jorge Sobrado lembrou que os grupos folclóricos têm estado “a retomar a atividade no âmbito do Cubo Mágico, sobretudo com tocatas, com pequenos grupos”.

“Estamos também a preparar um programa de retoma da atividade das bandas filarmónicas, sobretudo da banda de Ribafeita”, no âmbito de uma rede de programação com as freguesias, explicou.

Segundo o vereador, no que respeita à banda de Ribafeita, “há contactos e reuniões realizadas”, estando a ser preparado um programa nas freguesias.

“Já temos respostas de algumas para agendamento de espetáculos”, contou, acrescentando que também foi lançado um desafio ao Conservatório de Música de Viseu “para que prepare um programa de formação para os membros da banda que desejam aprofundar os seus conhecimentos”.