Próximo ano letivo no ensino superior «só pode ser presencial»

«Iremos confirmar as recomendações da Direção-Geral da Saúde, mas não posso deixar de fazer um apelo a todas as instituições e, sobretudo, a todos os docentes que, no quadro daquilo a que eu chamo uma autonomia responsável, garantam condições de presença de todos os estudantes». Declarações do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, ao Diário de Notícias, no passado dia 27 de agosto.

«Nada substitui um ensino sobretudo presencial, onde os jovens possam estar em contacto uns com os outros, em contacto com docentes e investigadores e, sobretudo, em ambientes onde a realidade institucional da presença física, sobretudo em idades de jovens adultos, que são muito sensíveis àquilo que são as interações sociais, as atitudes e os comportamentos, que devemos contrariar o isolamento progressivo a que a pandemia nos obrigou», acrescentou.

O Ministro não rejeita que as universidades e politécnicos recorram a alguns dos meios digitais que usaram durante a pandemia. «É natural que, tendo-se o sistema adaptado a ferramentas digitais, algumas atividades, nomeadamente aulas teóricas, possam ter uma componente de digital. É natural que se tenha aprendido também muito a usar mais e melhores as atividades digitais».

Diário de Notícias / © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens