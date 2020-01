PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL INTERVÉM EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO DEVIDO À DEPRESSÃO “GLÓRIA”

O Serviço Municipal de Proteção Civil, foi chamado a intervir em diversas ocorrências

resultado do mau tempo. Foram desenvolvidas várias ações, sobretudo fruto do vento forte

que se fez sentir nos últimos dias. Desta forma, foi realizada a limpeza / desobstrução das

vias rodoviárias e sinalização vertical, efetuado o corte de árvores caídas e/ou em risco de

queda e a fixação de estruturas em equipamentos municipais.

Todas estas ações foram realizadas com prontidão em estreita colaboração com os

Bombeiros Voluntários de Nelas e Canas de Senhorim, GNR e outras entidades para o rápido

restabelecimento da normalidade.

Nos próximos dias serão prosseguidos alguns trabalhos, nomeadamente a retirada de

árvores de caminhos agrícolas e florestais, de forma a permitir a utilização dessas vias.