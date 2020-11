PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR COM ENSINO ESPECIALIZADO DE MÚSICA NO 1º CICLO

O Município de Mangualde promove, em conjunto com o Conservatório Regional de Música de Viseu Azeredo Perdigão e o Agrupamento de Escolas de Mangualde, e pelo terceiro ano consecutivo, o ensino especializado de música destinado a alunos dos 2.º, 3º e 4º anos do 1º ciclo.

Informam-se todos os alunos, pais e encarregados de educação que as inscrições para o corrente ano letivo 2020/21 podem ser realizadas até ao próximo dia 27 de novembro, na Biblioteca Municipal de Mangualde.

O número de vagas é limitado a 26 alunos, sujeitos a provas de aptidão musical. De entre os instrumentos a lecionar existem vagas para: flauta transversal (3), clarinete (3), saxofone (2), trompa (2), trompete (2), trombone (2), violino (5), viola d’arco (2), violoncelo (2) e percussão (3)

PROJETO “PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO: ENSINO DA MÚSICA EM MANGUALDE”

O projeto designado por “Promoção do Sucesso Educativo: Ensino da Música em Mangualde” enquadra-se na Promoção do Sucesso Educativo Viseu Dão Lafões, no âmbito do eixo/ linhas de intervenção “Aprendizagens formais, não formais e informais para o Sucesso Escolar”. Visa promover a formação e o desenvolvimento de jovens do concelho de Mangualde, proporcionando-lhes momentos de formação formal e informal, através de atividades artísticas não curriculares, na área do ensino especializado da música (estudo de um instrumento musical e prática instrumental em conjunto/orquestra), que lhes permitam desenvolver competências cognitivas de concentração, organização, perceção auditiva, memória e disciplina, entre outras, que estão associadas ao sucesso escolar. O projeto envolve o ensino dos instrumentos: flauta, saxofone, clarinete, trompete, trompa, trombone, percussão, violino, viola d`arco, e violoncelo. As aulas são ministradas por professores/músicos profissionais com formação superior musical e pedagógica especializada em cada um dos instrumentos.