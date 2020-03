PROJETO WANTED – ESCOLAS EMPREENDEDORAS DA CIM VISEU DÃO LAFÕES CONFERÊNCIA TEEN

No âmbito da 9º edição do projeto WANTED – Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões, realizou-se na tarde do dia 27 de fevereiro, no Auditório do Centro Municipal de Cultura, a Conferência Teen.

Estas conferências têm como objetivo proporcionar aos alunos do ensino secundário e profissional, o contacto com jovens empreendedores nacionais, através das suas histórias, contadas na primeira pessoa. O anfitrião deste este ano, convidado para este ciclo de conferências que se realiza em toda a região Viseu Dão Lafões é José Pedro Moura, um Bioquímico, com doutoramento em Psicologia, com um percurso feito na área empresarial que, apesar de vários sucessos e fracassos, se sente feliz e realizado. Com o seu testemunho, deixou uma mensagem aos jovens de incentivo para abraçarem novas ideias e projetos inovadores.

Esta conferência contou com a presença do Vereador do Município Pedro Pontes, do Embaixador do projeto Élio Serrano, da Escola Profissional Mariana Seixas, Alexandre Figueiredo e da CIM Viseu Dão Lafões, Jorgina Almeida.

Este projeto vai continuar ao longo de 2020 com a realização do Concurso Municipal de Ideias de Negócio, apresentadas por estes alunos e a final intermunicipal a realizar em Viseu.