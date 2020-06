PROJETO VERÃO ATIVO 2020 | INSCRIÇÕES ABERTAS | CRIANÇAS 1º CICLO

O Município de Oliveira de Frades, através dos Gabinetes de Desporto e de Educação,

lançou um novo projeto designado “VERÃO ATIVO 2020” que irá decorrer de 29 de

junho a 31 de julho e de 17 de agosto a 28 de agosto, destinado às crianças do 1º ciclo

que frequentam o Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades.

Este projeto surge neste formato na sequência da pandemia COVID-19, sendo que o

funcionamento em agosto é excecional devido à situação atípica em que vivemos.

Com esta iniciativa, pretende-se ocupar os tempos livres das crianças de forma

pedagógica e saudável, propiciando momentos de bem-estar, alegria e diversão,

prestando assim apoio a todas as famílias que por motivos profissionais estão impedidas

de acompanharem os seus filhos.

As atividades serão desenvolvidas em vários Equipamentos Municipais, mas

privilegiando sempre os espaços ao ar livre, onde participam grupos até dez crianças,

seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde.

As inscrições devem ser feitas, preferencialmente, online através do email:

cmofrades@mail.telepac.pt; em caso de impossibilidade, na Câmara Municipal, no

Serviço de Atendimento ao Público, impreterivelmente, até ao dia 15 de junho.