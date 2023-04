Projeto “Sénior + Ativo” dá formação em primeiros socorros em Lamego

O município de Lamego desenvolveu ações de formação dedicadas aos primeiros socorros em várias freguesias do concelho, através do projeto “Sénior + Ativo” e em parceria com a Unidade de Cuidados Continuados.

Os mais velhos tiveram a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos sobre a resposta rápida e inicial que deve ser dada em caso de uma emergência médica, através da aplicação de técnicas simples e eficazes para reduzir a gravidade da situação e melhorar as hipóteses de sobrevivência da vítima.

Destinado a pessoas com 60 e mais anos ou reformadas, o projeto “Sénior + Ativo” inclui aulas de ginástica, hidroginástica, caminhadas, formações, sessões de cinema e convívios, que têm como objetivo evitar a solidão e proporcionar novas experiências.