“Projeto Repara! – A fotografia como método participativo das comunidades ciganas” – 8 de abril às 14h30 (formato online)

A EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza está a desenvolver de 5 a 11 de abril a Semana da Interculturalidade, uma iniciativa que se realiza anualmente desde 2014 com o objetivo de sensibilizar os cidadãos para a necessidade de uma sociedade intercultural, que tenha presente os valores da solidariedade, da não descriminação, igualdade, respeito pela diferença e pela diversidade, de forma a garantir-se uma cidadania mais inclusiva e igualitária. Em 2021 e tendo presente as condicionantes atuais, estão a ser realizadas atividades de norte a sul do país, com a participação e envolvimento de diversos parceiros locais, que em muito casos, assumem a responsabilidade na dinamização e promoção de atividades integradas no calendário da Semana. Este ano, a iniciativa conta mais uma vez com o apoio e parceria do ACM – Alto Comissariado para as Migrações.

No caso concreto do distrito de Viseu estão previstas várias atividades e para assinalar localmente o Dia Internacional das Comunidades Ciganas (8 de abril), o Núcleo Distrital de Viseu da EAPN Portugal e a Cáritas Diocesana de Viseu estão a organizar a iniciativa “Projeto Repara! – A fotografia como método participativo das comunidades ciganas”. A atividade tem como objetivo a reflexão acerca da intervenção social junto das comunidades ciganas de Viseu com recurso à fotografia como método participativo no processo de inclusão social. A sua realização decorre do Projeto Repara!, financiado pelo Municipio de Viseu, Programa Criar, Viseu Cultura 2020 e implementado em parceria com a Cáritas Diocesana de Viseu. No dia 8 de abril, a partir das 14h30, pretende-se refletir de forma informal sobre a forma como tem decorrido o projeto, a mais-valia de se utilizar este tipo de metodologia, alguns aspetos preliminares sobre o modo como as pessoas das comunidades ciganas aderiram à iniciativa, qual a sua visão acerca da realidade, aspetos mais surpreendentes, entre outras dimensões que permitam perceber o processo de desenvolvimento do Projeto. A atividade decorrerá em formato online, através da plataforma Zoom e as inscrições são gratuitas, podendo ser formalizadas por email para viseu@eapn.pt, com a indicação do nome e entidade.