Projeto OPTA celebra o “Dia da Criança” com a visita do Exército Português

No dia 1 de junho comemorou-se o “Dia da Criança” e por isso, o Projeto OPTA em parceria

com o Proativar- CLDS 4G Armamar e o Exército Português, fizeram uma atividade diferente

para as suas crianças participantes.

Os militares trouxeram alguns equipamentos usados pelos mesmos e as crianças participantes

puderam tocar e fazer um jogo divertido. No final do jogo, todos tiveram direito a lembranças

oferecidas pela Instituição. Para além da atividade com os militares, as crianças puderam jogar,

dançar, rir, entre muitas outras coisas.

Para acabar o dia em grande, o Projeto OPTA e o Proativar- CLDS 4G Armamar também

ofereceram uma pequena surpresa às crianças que estavam presentes.