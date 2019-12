PROJETO “LIVROS SOBRE RODAS” EM MANGUALDE

“O MUNDO NÃO DORME”

– AS PREOCUPAÇÕES COM O AMBIENTE

NUMA MENSAGEM DE NATAL

Estiveram presentes cerca de 300 crianças do 1º Ciclo e Pré-Escolar

Mangualde promoveu mais uma edição da ação ‘Livros Sobre Rodas’, desta vez enquadrada com a temática natalícia. Os alunos ouviram “O Mundo não dorme”, um conto baseado no livro “Não Quero Dormir” de Emanuela Bussolati. A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves aproveitou a viagem imaginária do Filipe, personagem da estória, para deixar uma mensagem ecológica às crianças do nosso concelho e alertar para as questões do ambiente. Com um jogo de projeções multimédia a biblioteca cruzou a história do Filipe com imagens do fundo dos oceanos e da natureza, transmitindo informação pertinente e atual sobre os cuidados que devemos ter com o ambiente. Nesta viagem entra também o Pai Natal que ajuda a transmitir a mensagem de paz e de respeito pela família, amigos, todos os que nos rodeiam, e pelo ambiente em geral.

Esta iniciativa insere-se nas atividades do Projeto “Livros sobre Rodas” e na programação “Natal em Mangualde 2019”. Estiveram presentes cerca de 300 crianças do 1º Ciclo e Pré-Escolar das escolas de Chãs de Tavares, Matados, Moimenta do Dão, Mesquitela, Cunha Baixa, Cubos, Santiago de Cassurrães, Mesquitela e Jardim Conde D. Henrique. Para janeiro estão agendados os Jardins e escolas que fazem parte do Projeto “Livros Sobre Rodas”: Fagilde, Vila Garcia, Gandufe e Tibaldinho. A Biblioteca Municipal abre também o convite às turmas do Centro Escolar de Mangualde para se inscreverem e participarem.

“NÃO QUERO DORMIR”

“Não quero dormir” é um livro de Emanuela Bussolati, em que a história e jogo se conjugam perfeitamente. As páginas aumentam, modificam-se e alteram as ilustrações, oferecendo às crianças situações de surpresa. O livro conta a história de uma família em mudanças. Os adultos andam numa azáfama sem dar atenção ao pequeno Filipe que teima em não querer dormir. Filipe é um menino com muita imaginação e, no meio da confusão entra dentro de uma caixa e imagina – se numa viagem enorme pela natureza e oceanos.