PROJETO EDUCATIVO “A BIOREGIÃO NA ESCOLA”

S. Pedro do Sul enquanto Bioregião é um território onde os atores locais assumem uma estratégia conjunta para a gestão sustentável dos recursos, com base em modelos de produção agroecológicos/biológicos baseados no respeito e na valorização dos recursos endógenos.

O Município tem trabalhado a questão das boas práticas agrícolas através do projeto “Terras de S. Pedro”, procurando melhorar a produtividade agrícola, levando aos produtores o modo de produção biológica e os princípios da agroecologia.

Foi proposto aos Agrupamentos de Escolas do Concelho, em parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade de S. Pedro do Sul (Centro de Saúde) e o Politécnico de Viseu, que o tema da alimentação saudável/agricultura sustentável pudesse ser assumido como tema agregador do presente ano letivo, para que os mesmos pudessem ser trabalhados nas aulas com os alunos.

No Agrupamento de Santa Cruz da Trapa foi criado o projeto “Bio Trapa”. Nos dias 21 e 22 de novembro realizou-se a primeira ação na Feira de Outono da EBI de Santa Cruz da Trapa, tendo sido realizada uma oficina de broa com a D. Palmira Gomes.

No caso do Agrupamento de S. Pedro do Sul vão ser desenvolvidas ações pontuais com algumas escolas: realizar visitas de estudo a explorações, implementar hortas biológicas (1º ciclo e jardins) e realizar ações de sensibilização com especialistas sobre os temas mencionados.