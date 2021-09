Projeto do Centro de Ambulatório e Radioterapia pronto para Candidatura a Fundos Comunitários

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) assegurou, dentro do prazo a que se comprometeu, a conclusão dos procedimentos administrativos para submissão do Centro de Ambulatório e Radioterapia a fundos comunitários. Foram já apensados, na Plataforma de Investimentos do Serviço Nacional de Saúde, o projeto de execução da obra e os projetos de especialidades. Foram também entregues os elementos instrutórios do processo de licenciamento na Câmara Municipal de Viseu e assinado o Acordo de Colaboração com o Instituto Português de Oncologia de Coimbra e com o Agrupamento de Centros de Saúde Dão-Lafões. Encontra-se em fase de conclusão o processo para lançamento do concurso público para a obra.

A construção do novo Centro de Ambulatório e Radioterapia vem assegurar a diferenciação do hospital e, ao mesmo tempo, melhorar a prestação de serviços, indo ao encontro das expectativas das populações da região interior centro do país.

O Centro vai incluir unidade de radioterapia, hospital de dia hemato-oncológico, mas está também pensado para acolher outros hospitais de dia e para possibilitar a expansão da Consulta Externa, de forma a dar melhor resposta às necessidades da população.