PROJETO “CRIANÇAS EM MOVIMENTO…”, UMA APOSTA DO MUNICÍPIO DE NELAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR DAS NOSSAS CRIANÇAS

Arrancou no dia 6 de janeiro 2025, o projeto “Crianças em Movimento…” promovido pelos Serviços

de Desporto – Município de Nelas que propõe incentivar todas as crianças dos Jardins de Infância do

Concelho à prática regular de atividade física. Com foco na promoção de hábitos de vida saudáveis,

pretende-se proporcionar aos alunos do ensino pré-escolar vivências que estimulem o desenvolvimento

das suas habilidades motoras fundamentais nomeadamente, as locomotoras, coordenativas e

manipulativas, contrariando, assim, comportamentos sedentários.

O projeto é dividido em duas modalidades, Atividades Aquáticas dirigidas aos Jardins de Infância dos

Agrupamentos de Escolas de Nelas e de Canas de Senhorim e a Instituições Particulares, como o JI

Girassol, JI João de Deus, JI Malmequer e JI do Centro Paroquial de Vilar Seco, e em Atividades de

Expressão Lúdico Motora também dirigidas aos alunos dos Jardins de Infância do Agrupamento de

Escolas de Nelas, combinando diversão e desenvolvimento motor.

Desta forma, o Município de Nelas reafirma a sua aposta na promoção do desenvolvimento integral e

saudável dos alunos em idade pré-escolar, proporcionando um ambiente estimulante e salutar para a

prática de atividade física, permitindo que as crianças cresçam e se desenvolvam de forma saudável e

equilibrada.