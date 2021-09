Projeto Ciclo Urbano da Água deu o pontapé de saída com reunião entre parceiros em Guimarães

Rede “CApt2 – Circularidade da Água, por todos e para todos” arrancou a 15 de

setembro, numa reunião que reuniu os oito parceiros.

Os oito parceiros da rede CApt2 – Circularidade da Água, por todos e para todos deram

na quarta-feira, dia 15 de setembro, o pontapé de saída na iniciativa que nasceu de uma

candidatura aprovada no âmbito da Iniciativa Nacional Cidades Circulares (InC2) da

Direção Geral do Território na área temática do Ciclo Urbano da Água.

A Rede é composta pelos municípios de Águeda, Lagoa (Açores), Loulé, Mértola,

Oeiras, Oliveira de Frades, Ponte de Sor e Guimarães, por via do Laboratório da

Paisagem. Como parceiro-líder o Laboratório da Paisagem recebeu a reunião inicial,

que juntou, presencialmente e por videoconferência, os vários parceiros, bem como

representantes da Direção-Geral do Território e o perito de rede que acompanhará a

execução do projeto.

Ao longo de todo o dia, os parceiros analisaram e discutiram os objetivos gerais da

candidatura, bem como a metodologia que será aplicada durante a primeira fase do

projeto. Num momento de partilha, os diferentes municípios tiveram oportunidade de

apresentar os diferentes contextos e desafios dos territórios, bem como as motivações

para o envolvimento nesta Rede. Na mesma reunião, foi ainda apresentado o plano de

comunicação que norteará a atuação da Rede CApt2, assim como o cronograma previsto

para a Fase 1 do projeto.

A sessão contou ainda com a apresentação do método Cidades Circulares, por parte do

perito de Rede Eurico Neves, assim como a definição do calendário de visitas para os

fóruns de ação local, que decorrerão em cada um dos municípios parceiros.

Relembre-se que a Rede CApt2 assenta a sua estratégia no desenvolvimento de um

modelo de governança local que integre os diferentes agentes responsáveis pela gestão

da água e que pretende incluir o cidadão como indutor de transformação para um

modelo circular e participativo. Como objetivo último, está a conceção de um plano de

ação local para o Ciclo Urbano da Água que contribua para as políticas de gestão da

água e a orientação dos municípios na transição para uma economia circular.

O projeto dividir-se-á em duas fases, apresentando um prazo total de execução de 20

meses (4 meses para Fase 1 e 16 meses para a Fase 2). O orçamento global elegível

ronda os 264 mil euros no total dos dois momentos previstos.