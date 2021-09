Programação VISTACURTA 2021 ✽ De 12 a 16 de Outubro

FILMES E CONCERTO EM ESTREIA É com entusiasmo que anunciamos a estreia mundial de um cine concerto, reunindo um dos realizadores portugueses com uma filmografia mais vasta, EDGAR PÊRA, e a estrela da pop que dispensa apresentações, RUI REININHO. Um novo episódio na longa história de amizade entre os dois, desde os tempos da Escola de Cinema, para conhecer a 15 de Outubro, no Teatro Viriato. Em semana de estreia nas salas nacionais, recebemos A Metamorfose dos Pássaros, obra de Catarina Vasconcelos que emociona pelo retrato das famílias e seus mistérios: em particular, a família da realizadora e a figura de Beatriz, sua avó, que se casou com Henrique, oficial da marinha, aos 21 anos. Depois da estreia de sonho no Festival de Berlim (vencedor do prestigiante Prémio da Crítica Internacional), a sessão no vistacurta conta com a presença da realizadora. ⟶ mais informação