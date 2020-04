Programação do Teatro Politeama no Facebook

Até 17 de Abril – às 21h30

O Musical da Minha Vida

“O MUSICAL DA MINHA VIDA” é a aventura maravilhosa da vida de Filipe La Féria e da sua paixão pelo teatro e pela música e por todas as formas de Arte. Desde a infância no Alentejo até à realização dos sonhos mais ambiciosos, alguns mesmo impossíveis. “O MUSICAL DA MINHA VIDA” também é a História do nosso país desde os anos cinquenta até aos nossos dias. Os mitos de La Féria, as suas vedetas, os filmes que o marcaram, o Teatro, a Música, a Literatura são o ponto de partida para uma viagem que é afinal a viagem de todos nós.

O século XX e o alvorecer do XXI, a realidade e o manto diáfano da fantasia, interpretado por grandes actores e cantores como Alexandra, Dora. Pedro Bargado, Sissi Martins, Ruben Madureira, Cláudia Soares, David Ripado, Catarina Mouro, João Frizza, Sofia Noronha e Daniel Galvão, à frente de um grande elenco com bailarinos, acrobatas e uma orquestra ao vivo que irão sobrevoar os últimos cinquenta anos das nossas vidas.

Um grande e inesquecível espectáculo que marca também os cinquenta anos de Teatro de La Féria.

16 a 19 de Abril – às 15h00

Sítio do Picapau Amarelo

Viver no Sítio do Picapau Amarelo é viver num país distante e diferente dos outros, um país onde nem tudo é o que parece, onde as bonecas de trapo falam e os viscondes feitos de barbas de milho são cultos e sabedores, é viver num país de sonho onde todos os nossos sonhos são possíveis apenas porque assim o desejamos.

É precisamente nisso que os habitantes do Sítio do Picapau Amarelo querem que acreditemos, no sonho e na magia que nos fazem viver o nosso dia-a-dia. Assim como aqui no meu Teatro onde o sonho e a magia são as palavras que nos fazem voar até ao Sítio do Picapau Amarelo.

19 a 20 de Abril às 21h30

O Principezinho

“O Principezinho” é uma obra de arte aparentemente simples mas apenas aparentemente. É profunda e contém todo o pensamento, a sensibilidade e a filosofia de Saint-Exupéry. Apresenta personagens plenas de simbolismos: o Rei, o Homem de Negócios, a Raposa, a Flor, o Vaidoso Solitário, a Serpente entre outros.

O Principezinho vivia sozinho num pequeno planeta com três vulcões. No planeta havia também uma flor, uma formosa flor de grande beleza mas muito vaidosa. Foi a vaidade da rosa que fez entristecer o Principezinho e o levou a começar uma viagem que o trouxe à Terra onde encontrou diversas personagens a partir das quais conseguiu descobrir o segredo do que é realmente importante na vida.

“O Principezinho” é um conto muito belo e de deslumbrante poética que nos mostra uma profunda mudança de valores e nos ensina como nos equivocamos na avaliação do mundo e das pessoas que nos rodeiam e como esses julgamentos nos levam à solidão.

Numa versão musical Filipe La Féria criou um espectáculo belo e sensível aliando a poesia, o imaginário e as imagens de Saint-Exupéry na construção de atmosferas surpreendentes da magia e do sonho.

As transmissões serão feitas em direto na página de Facebook do Teatro Politeama – Filipe La Féria