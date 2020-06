O Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Carregal do Sal submeteu duas candidaturas ao Programa Voluntariado Jovem nas Florestas, do I.PD.J., que foram agora aprovadas.

Designadas “Floresta Verde, Floresta Viva” e “Floresta Limpa, Floresta Cuidada”, as candidaturas visam a vigilância florestal para a deteção precoce de incêndios e a preservação da natureza, floresta e respetivos ecossistemas.

Destinatários: jovens com idades entre os 18 e os 30 anos.

PROJETOS

“Floresta Verde, Floresta Viva”: 21-07-2020 a 31-08-2020 | 09h às 14h | 2.ª a 6.ª

– Objetivos: deteção precoce de incêndios florestais, dotando a nossa floresta mais resiliente aos incêndios florestais.

– A vigilância será feita com recurso a bicicletas da Autarquia, em percursos previamente definidos pela Entidade Promotora(Autarquia).

– Bolsa diária de 12,00€ paga direta e integralmente pelo IPDJ + t-shirt + boné.

“Floresta Limpa, Floresta Cuidada”: 03-08-2020 a 22-08-2020 | 14h às 19h | 2.ª a 6.ª

– Objetivos: sensibilização das populações em geral para a preservação da natureza e floresta e respetivos ecossistemas; inventariação de áreas com necessidade de limpeza e deteção precoce de incêndios nascentes.

– A vigilância será feita com recurso a bicicletas da Autarquia, em percursos previamente definidos pela Entidade Promotora(Autarquia).

– Bolsa diária de 12,00€ paga direta e integralmente pelo IPDJ + t-shirt + boné + luvas.

A inscrição dos voluntários é feita pelos próprios, no portal do IPDJ, através do link:

http://juventude.gov.pt/Voluntariado/Voluntariado-Jovem-para-a-Natureza-e-Florestas/Paginas/Voluntariado-Jovem-para-a-Natureza-e-Florestas.aspx

Informações /esclarecimentos: GTF Carregal do Sal – Sandra Ferreira: 968 489 730 |sandra.ferreira@cm-carregal.pt