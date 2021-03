Programa ‘Tradições’ da EDP vai apoiar dez projetos regionais

Já são conhecidos os vencedores da 4ª edição do ‘Tradições’ da EDP, um dos mais importantes programas de apoio à cultura popular portuguesa. Os dez projetos, selecionados num total de 68 candidaturas, vão agora receber apoio financeiro para poderem desenvolver iniciativas que contribuam para preservar e promover tradições ancestrais, muitas delas em risco de desaparecimento.

Entre os selecionados, de várias regiões do país, encontram-se projetos tão diversos como a Escolinha de Seda, em Freixo de Espada à Cinta (o único local da Península Ibérica onde a seda ainda é trabalhada à mão), o Papachurra (que promove a produção de cobertores feito com lã de uma raça de ovelhas em risco de extinção, na Serra da Estrela) ou os Roteiros de Saberes e Sabores, que pretendem identificar e promover património e costumes em vias de extinção na região de Lares, no centro do país.

Os apoios nesta edição, num total de 213 mil euros, envolvem iniciativas e tradições típicas de diferentes regiões portuguesas, escolhidas não apenas pela sua relevância histórica e social para as comunidades, mas também pelo impacto que podem ter na criação de emprego, na dinamização da economia local e na própria sustentabilidade das regiões.