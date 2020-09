Programa ‘Tradições’ da EDP alarga prazo de candidaturas até 15 de setembro

A 4ª edição do ‘Tradições’ – uma iniciativa promovida pela EDP para recuperar e apoiar práticas ancestrais e costumes tradicionais nas diferentes regiões do país –, alargou o prazo limite para candidaturas até ao próximo dia 15 de setembro. Os projetos que pretendam participar naquele que é um maiores programas de apoio da cultura popular portuguesa dispõem assim de mais uma oportunidade para concorrerem ao financiamento e promoção das tradições do seu município.

As candidaturas podem envolver diversas tradições locais que vão da gastronomia ao artesanato, passando por pregões, dizeres, crenças, instrumentos, danças ou cantares. O objetivo, além de recuperar costumes em vias de desaparecimento, é promover a memória dessas tradições, a sua passagem entre gerações e contribuir para a valorização da identidade e das comunidades locais.

Para mais informações pode consultar o site da EDP.