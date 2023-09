Programa Saúde em Dia está de regresso ao concelho de Tondela

O programa Saúde em Dia, promovido pela Câmara Municipal de Tondela, no distrito de Viseu, está de regresso e estende-se até 30 de junho de 2024, com a já tradicional “Caminhada dos Projetos Saúde em Dia 2023/2024”.

Segundo uma nota de imprensa, o programa municipal tem o objetivo de combater o sedentarismo e a inatividade física, criar hábitos de vida saudáveis e promover um envelhecimento mais ativo e saudável.

“Nesta edição de 2023/2024, o Saúde em Dia conta com um total de 151 horas de atividades com vista à promoção da saúde e bem-estar. Comparativamente ao ano passado registou um incremento no número de horas nas sessões práticas”.