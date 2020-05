Programa que investe em áreas sociais prioritárias, vai arrancar em Moimenta da Beira

O concelho de Moimenta da Beira vai beneficiar, pela primeira vez, do Programa “Contratos Locais de Desenvolvimento Social”, agora denominado de 4ª Geração (CLDS-4G), um instrumento de intervenção cujo montante de financiamento, considerável e já aprovado, será para investir em áreas sociais prioritárias. O CLDS-4G é cofinanciado pelo Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu (FSE) e tem como organismo intermédio o Instituto de Segurança Social.

Na área geográfica do concelho de Moimenta da Beira a entidade coordenadora do programa é a Gente da Nave – Associação de Promoção Social de Alvite, presidida por Paulo Clemêncio, que terá em mãos uma importante ferramenta de inclusão social e de combate à pobreza e à exclusão social no território, durante os próximos três anos.

Com foco na promoção do desenvolvimento social de todo o concelho, o programa irá incidir sobre três eixos de intervenção: 1) Emprego, formação e qualificação; 2) Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil; 3) Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa; que, por sua vez, se subdividem em diversas ações dirigidas à população ou a grupos específicos.

O termo de aceitação foi assinado a 16 de abril de 2020, e, apesar dos constrangimentos que nesta fase são sentidos por todos, a Associação Gente da Nave tem efetuado diligências, quer na preparação da equipa já constituída, que contará com quatro técnicos das áreas das Ciências Sociais e Humanas e Gestão, quer na organização de um espaço e de toda a dinâmica necessária para dar brevemente início a este projeto. A seu tempo serão divulgadas todas as informações aos parceiros sociais e à comunidade.