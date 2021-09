Programa de intervenção inovador para tratamento de jovens agressores com traços de psicopatia

Um programa pioneiro de intervenção psicológica desenvolvido por uma equipa de

investigadores da Universidade de Coimbra (UC), com a colaboração da

Universidade de Derby, no Reino Unido, mostrou ser eficaz no tratamento de jovens

agressores com traços psicopáticos.

Apesar de se tratar de uma população com maior risco de persistência no crime, até

ao momento não tinha sido desenvolvido nenhum tipo de intervenção que se

ajustasse às especificidades deste grupo.

A psicopatia caracteriza-se por um conjunto de traços afetivos, interpessoais e

comportamentais desviantes. Ainda que envolto em alguma controvérsia, é um

conceito-chave na área forense, associado às formas mais precoces, severas e

estáveis de comportamento antissocial, motivo pelo qual é necessária a sua

identificação e prevenção precoce.

No projeto, designado Psychopathy.comp – Modificabilidade dos traços psicopáticos

em menores agressores, foi desenvolvida uma intervenção específica baseada em

novos modelos de psicoterapia, cuja eficácia foi testada num ensaio clínico com 119

menores a cumprir medida tutelar educativa de internamento, em todos os Centros

Educativos do Ministério da Justiça.

Liderado por Daniel Rijo, docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da

Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC) e investigador do Centro de

Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental

(CINEICC), o estudo envolveu ao longo das várias fases um total de mil jovens, com

idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos (400 agressores juvenis a cumprir

medida tutelar educativa de internamento e 600 menores sem qualquer tipo de

psicopatologia provenientes de escolas públicas).

cristina.pinto@uc.pt +351 239 700636 P. 2 / 3

O programa de intervenção traçado pela equipa consistiu em 20 sessões semanais

de psicoterapia individual, estruturadas e manualizadas, realizadas durante seis

meses por investigadores que são também psicoterapeutas creditados, e contou

com a supervisão de Paul Gilbert, da Universidade de Derby, perito em Terapia

Focada na Compaixão, o modelo seguido nesta intervenção.

Essencialmente, na intervenção é trabalhada a natureza da mente humana, de um

ponto de vista evolucionário, «enfatizando que muitas das nossas respostas,

comportamentos, emoções e pensamentos estão ligados a mentalidades

sociais complexas, resultantes da arquitetura da mente humana. Muito do que

pensamos, sentimos e da forma como reagimos aos acontecimentos não

resulta de uma tomada de decisão consciente, mas pode ser o resultado de

formas mais automáticas e arcaicas de reagir», descreve o coordenador do

estudo.

No entanto, prossegue, «também devido às competências complexas do

cérebro humano, somos capazes de adquirir controlo sobre esses modos de

reagir mais arcaicos. A intervenção enfatiza muito a questão da

responsabilidade sobre essas escolhas. Para além destes aspetos da natureza

da mente, grande parte da intervenção é dedicada ao treino da mente

compassiva como estratégia preferencial de aquisição de competências de

regulação emocional e comportamental. Os participantes são treinados a

desenvolver compaixão pelos outros, mas também por si próprios, como

forma saudável e adaptativa de lidar com o sofrimento e com a adversidade da

vida».

O resultado mais relevante do estudo, segundo Daniel Rijo, «está relacionado com

o ensaio clínico, demonstrando que os traços psicopáticos são modificáveis

na adolescência, mesmo em menores agressores em contacto com o sistema

de justiça. Estes resultados apontam para a necessidade de fornecermos

intervenções adequadas a estes sujeitos, com vista à modificação do

cristina.pinto@uc.pt +351 239 700636 P. 3 / 3

comportamento criminal e à consequente redução do risco de persistência no

crime após intervenção pelo sistema de justiça».

Os vários estudos realizados no âmbito do projeto Psychopathy.comp, que foi

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), «demonstraram

também que este tipo de intervenção – terapia focada na compaixão – é

adequada para esta população e para as instituições da justiça juvenil, uma

vez que o ensaio clínico decorreu nos Centros Educativos», salienta o

especialista da UC. Estes resultados contribuem também para «a expansão de uma

das mais promissoras terapias de terceira geração, aproximando as novas

terapias aos contextos forenses», conclui.

Todos os resultados do Psychopathy.comp, desenvolvido ao longo dos últimos

quatro anos, vão ser apresentados e discutidos no próximo dia 30 de setembro,

durante o seminário final do projeto, que decorrerá online, entre as 10 e as 17 horas.

A participação é livre através do link:

https://videoconfcolibri.zoom.us/j/86172031665?pwd=OVhnRmhxNVhVVTczdWNPW

HRZK1NxZz09 (ID da reunião: 861 7203 1665 e senha de acesso: 604035).