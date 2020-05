Programa de distribuição gratuita de máscaras já começou em Moimenta da Beira

Arrancou esta segunda-feira, 11 de maio, tal como estava planeado, o programa de distribuição gratuita de máscaras cirúrgicas, em Moimenta da Beira. As primeiras entregas estão a ser feitas às Juntas de Freguesia, que farão a distribuição segundo o critério estabelecido por cada uma. As segundas privilegiarão as instituições ligadas à saúde, à ação social, à proteção civil, entre outras. E as terceiras entregas, o foco será a população em geral, aqui com a colaboração de equipas da Câmara Municipal que irão a todas as localidades do concelho fazer a distribuição a cada um dos agregados familiares.

O número (e o ritmo) de entrega de máscaras será repetido as vezes que forem necessárias até que, sendo possível, toda a população do concelho esteja abrangida. Porém, o Presidente da Câmara Municipal apela à consciência cívica, pedindo aos munícipes com capacidade financeira, e que já compravam as máscaras, que continuem a fazê-lo para assim a distribuição e entrega chegar mais depressa e de forma mais equilibrada e justa às pessoas.

É a Câmara Municipal de Moimenta da Beira que tem vindo a coordenar o projeto de produção de máscaras cirúrgicas para distribuição gratuita pelo concelho. Este trabalho está a ser feito em parceria com a “Legaltex, Lda”, uma empresa de fabricação e comércio de produtos têxteis, entre os quais vestuário hospitalar descartável, com sede em Moimenta da Beira, e também com a colaboração de um conjunto de costureiras do concelho que têm vindo a dar o seu melhor. Aproveita-se, assim, o conhecimento técnico e científico existente no nosso concelho, na luta contra a pandemia da Covid-19.

Protegemos a sua saúde!