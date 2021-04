Programa de apoio AJUD’ARTE com 14 candidaturas aprovadas

Foram aprovadas 14 candidaturas ao programa de Bolsas para Profissionais da Área da Cultura – AJUD’ARTE.

O valor de apoio é equivalente ao IAS, de 438,81€, pelo período de seis meses (6 x 438,81€). No âmbito desta bolsa foram ainda diferidos sete apoios à habitação, através da bolsa de casas do Município.

Este programa de apoio destinou-se a profissionais do sector da cultura, nomeadamente nas áreas de artes visuais, cinema, música e dança e a técnicos de som, luz e audiovisuais, promovido pelo Município do Fundão.

Este programa de bolsas tem como objetivo apoiar os profissionais da área da cultura que em consequência das medidas impostas pela pandemia COVID-19 viram suspensas as suas atividades; envolver e fixar os artistas e outros técnicos de áreas de apoio ao desenvolvimento de atividades culturais do concelho; promover a criação artística e integrá-la no plano de programação municipal e incentivar a inovação.

O valor das bolsas começou a ser pago no mês de março e os candidatos que solicitaram apoios à habitação já começaram a ser instalados.