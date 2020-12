PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS | OLIVEIRA DE FRADES

O Município congratula-se com a elevada adesão ao Programa Bairros Saudáveis,

de natureza participativa, que visa a melhoria das condições de saúde, bem-estar e

qualidade de vida da comunidade.

Foram submetidas oito candidaturas que correspondem a um valor de 380 mil euros,

cujos projetos terão um impacto direto na União de Freguesias de Oliveira de Frades,

Souto de Lafões e Sejães, na União de Freguesias de Destriz e Reigoso e nas freguesias

de S. Vicente de Lafões, São João da Serra e Pinheiro.

O Programa Bairros Saudáveis é um programa de apoio a pequenas intervenções,

através de projetos apresentados por associações, coletividades e IPSS, em articulação

com as Autarquias, as Autoridades de Saúde e as Juntas de Freguesia.

Tem como objetivos específicos: promover iniciativas de desenvolvimento local e de

capacitação das comunidades locais, dando apoio material e institucional à autoorganização da população e à sua participação na melhoria das respetivas condições de

vida e saúde; promover o desenho e a gestão participados na construção e requalificação

de espaços públicos e/ou comuns mais seguros, inclusivos e saudáveis, que valorizem o

desenvolvimento humano e a sustentabilidade ambiental e eliminar barreiras ou fatores

de discriminação, contribuindo para uma imagem positiva das diferentes comunidades

que partilham o espaço local.

O Município, como entidade parceira de todos os projetos submetidos, expressa,

publicamente, o interesse em explorar os resultados e impactos gerados, acompanhando

a sua implementação, através da disponibilização de recursos humanos, apoio logístico

e na divulgação e promoção das atividades desenvolvidas.

De realçar que a Autarquia mostrou-se sempre disponível para apoiar os projetos

apresentados, auxiliando na elaboração das candidaturas, que decorreram entre 29 de

outubro e 02 de dezembro, período em que se realizaram dezenas de reuniões

presenciais e online.

Os projetos, em caso de aprovação, terão de ser executados até ao dia 31 de dezembro

de 2021, sendo que as despesas elegíveis serão financiadas a 100%, com apoio máximo

até € 50.000