Professores de Espanha, Polónia, Finlândia e Letónia estão em Moimenta da Beira no âmbito do projeto Erasmus

Um grupo de 14 professores de Espanha, Polónia, Finlândia e Letónia está em Moimenta da Beira até quinta-feira, 28 de novembro, no âmbito do projeto Erasmus+. Segunda-feira, 25 de novembro, os docentes foram recebidos no Salão Nobre pelo Presidente da Câmara Municipal, José Eduardo Ferreira, em sessão de boas vindas.

Durante o período de permanência, apresentarão trabalhos sobre os sistemas educativos de cada um dos países, evidenciando semelhanças e diferenças entre eles, e dinamizarão sessões de formação em diversas áreas, mais especificamente na plataforma eTwinning (Portugal) em aprendizagem cooperativa, metodologias inclusivas e desportos alternativos (Espanha), apps relacionadas com o projeto (Polónia), ferramentas de avaliação (Letónia) e disseminação (Finlândia).

Pelo meio terão tempo ainda para visitar locais de interesse turístico do Município e da região duriense. A ação é coordenada por Aida Diamantino Cardoso, professora de Inglês no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira.