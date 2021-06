Procura um cartão de crédito? O que deve saber antes de aderir

Contratualizar um cartão de crédito não é, apesar da evolução deste produto financeiro,

uma decisão que se deva tomar de ânimo leve. Fatores como a anuidade, as taxas de juro

ou a questão dos benefícios associados, são alguns dos itens a que deve prestar atenção

quando está a comparar os muitos e diversos cartões de crédito que o sistema financeiro

português coloca ao seu dispor.

Pode Para aligeirar o seu trabalho de comparação e ajudá-lo a decidir, compilamos os

principais fatores a que deve prestar atenção quando está a fazer a sua escolha. Isto é o

que deve saber antes de aderir a um cartão de crédito:

Escolha do banco e Anuidade

Antes de mais, deve avaliar se pretende apenas contratar um cartão de crédito ou se vai

necessitar de outros produtos (depósitos à ordem, crédito habitação, etc.) no banco da sua

eleição. Isto é importante porque, alguns cartões de crédito não obrigam a que o cliente

abra conta na instituição financeira, ao passo que outros sim.

Em relação à anuidade, e tal como o nome indica, esta corresponde ao custo anual do

cartão de crédito que se tem de pagar à entidade emissora. Ainda que existam cartões sem

anuidade no mercado, esta oferta pode não compensar se o consumidor procurar um

benefício específico que não esteja disponível neste tipo de cartões ou no caso de a isenção

de anuidade ter que respeitar o cumprimento de certas condições, como por exemplo o

atingir de um determinado montante em compras.

Por norma, quanto mais premium é um cartão, mais elevada será a sua anuidade.

Taxas de Juro e Redes de pagamento

Para além de estar atento à denominada TAEG – Taxa Anual Efetiva Global , taxa associada

aos pagamentos com cartão de crédito que difere de cartão para cartão, o consumidor

deve estar atento às redes de pagamento.

Atualmente, existem duas redes de pagamento associadas a cartões de crédito: a

Mastercard e a Visa. Enquanto umas instituições financeiras optam por cartões associados

à Visa, outras optam pela Mastercard, mas ambas têm uma elevada taxa de aceitação nos

estabelecimentos comerciais em Portugal.

Cashback e outros benefícios associados

Por norma, os cartões de crédito não se resumem à sua utilização como meio de

pagamento e financiamento.

Pontos que valem prémios, descontos em combustíveis, milhas aéreas, seguros de viagem

e, principalmente, o cashback (funcionalidade que permite ao consumidor receber de volta

uma percentagem dos gastos que efetuou com o cartão de crédito), são alguns dos muitos

benefícios que um cartão de crédito traz consigo.

Tome-se os cartões de crédito Unibanco como exemplo. Os cartões são de crédito desta

instituição oferecem seguro de viagem, proteção contra roubo e fraude, pontos que valem

prémios e descontos em combustíveis, moda e eletrodomésticos.

Para além destas valências, este também é um cartão de crédito cashback, o que significa

que sempre que fizer uma compra ou pedir um adiantamento, pode reaver parte desse

valor no mês seguinte.

Os valores de cashback podem oscilar entre os 20 euros mensais para um montante de

compras ou adiantamento de numerário a crédito igual a superior a 500 euros e os 5 euros

mensais para um valor entre 100 e 299 euros em compras e adiantamentos.

A completar o ramalhete, este também é um cartão de crédito sem anuidade e que pode

ser contratualizado de forma completamente online, o que dá uma rapidez impar a todo o

processo.

Todo este conjunto de benefícios e a forma como cada um deles melhor serve as suas

necessidades deve estar em cima da mesa quando estiver a decidir sobre que cartão de

crédito pedir.

Por exemplo, se viajar muito, um cartão que ofereça seguro de viagem e/ou milhas aéreas

será referência, mas se prefere a poupança, um cartão de crédito cashback será o mais

indicado.

Cash advance

Outro dos pontos a ter em consideração antes da contratualização de um cartão de crédito

prende-se com o cash advance. Na prática, esta solução possibilita a utilização do limite

disponível no cartão de crédito, sendo feita uma transferência da conta crédito para a

conta à ordem – assim, o montante presente no saldo autorizado passa para o saldo

disponível.

Porém, a utilização desta funcionalidade exige cuidados acrescidos, uma vez que, ao

contrário de um cartão de débito, quando levanta dinheiro numa caixa automática com

cartão de crédito, ser-lhe-á cobrada a operação de levantamento.

As exceções a este custo são os cartões business, corporate e cartões de não depositantes.

Apesar dos custos, o cash advance pode ser de extrema utilidade em situações

inesperadas, como é o caso de precisar de dinheiro com urgência estando num país

estrangeiro. Por isso, coloque este item na sua check list antes de escolher o seu cartão de

crédito.

Plafond

Como não podia deixar de ser, o limite de crédito de que pode vir a dispor com o cartão de

crédito não pode passar ao lado da sua avaliação. O valor do plafond de cada cartão de

crédito é apurado e estabelecido pelo banco/instituição financeira em função dos seus

rendimentos, a sua estabilidade profissional (se está efetivo no seu emprego e há quanto

tempo se encontra no mesmo), as despesas que possui (para aferir a chamada taxa de

esforço) e, em última instância, o seu histórico de crédito.

Por isso, perceber quanto é que cada banco lhe pode atribuir de plafond é extremamente

importante para que possa aquilatar se o valor será suficiente para fazer face às suas

necessidades de financiamento.