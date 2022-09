Prisão preventiva para suspeito de crime de violação no distrito de Viseu

Um homem de 22 anos ficou em prisão preventiva, após primeiro interrogatório judicial, por ser “fortemente indiciado” na prática de um crime de violação numa unidade hoteleira no distrito de Viseu, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

“A Polícia Judiciária (…) procedeu à detenção de um homem com 22 anos, fortemente indiciado na prática do crime de violação de que foi vítima uma jovem com 21 anos de idade”, escreve num comunicado de imprensa.

Segundo o documento, o detido, de 22 anos, foi presente às autoridades judiciárias competentes da Comarca de Viseu para interrogatório judicial tendo-lhe sido “aplicada a medida de coação de prisão preventiva”.

A PJ, no documento enviado à agência Lusa, refere que “os factos criminosos ocorreram na madrugada do passado 11 de julho, no quarto de uma unidade hoteleira, localizada no distrito de Viseu, onde autor e vítima na altura trabalhavam”.

“A vítima foi surpreendida pelo suspeito enquanto dormia, tendo o mesmo logrado entrar no seu quarto, forçando-a, de forma violenta, a diversas sevicias sexuais”, especifica a nota de imprensa.

A PJ acrescenta que a detenção foi efetuada através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viseu.