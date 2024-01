Prisão preventiva para homem de 36 anos suspeito de furto em Tondela

O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Santa Comba Dão, deteve na segunda-feira um homem de 36 anos, por furto, no concelho de Tondela.

Segundo um comunicado de imprensa hoje divulgado, o detido foi presente hoje no Tribunal Judicial de Tondela, distrito de Viseu, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”.

O homem foi detido no “âmbito de uma investigação, que decorria há um ano, por 13 crimes de furtos em residências, igrejas e associações” em que os militares da GNR deram cumprimento a três mandados de busca.

Das buscas, uma domiciliária, uma em anexo e outra em veículo, a GNR apreendeu “uma televisão; uma televisão; uma consola de jogo; um cofre; uma máquina de lavar à pressão e diversos videojogos”.