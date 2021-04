Primeiras confirmações da 9ª. edição do festival Que Jazz É Este?

¡Golpe!, Orquestra de Jazz de Espinho & Mário Costa e Carapaus Afrobeat são as primeiras confirmações da 9ª. edição do Que Jazz É Este? Festival de Jazz de Viseu que acontece em vários espaços da cidade de Viseu de 21 a 25 de Julho.

Os primeiros nomes do cartaz reflectem a diversidade característica do festival quer nas estéticas e linguagens musicais que integra quer nos espaços que ocupa.

É no belíssimo jardim da Casa do Miradouro que no dia 23 de Julho se apresentam ¡Golpe!, duo formado pelo trompetista Gonçalo Marques e pelo baterista João Lopes Pereira, músicos de gerações diferentes que, em vários contextos, já demonstraram a química musical que os une. Ambos partilham uma certa maneira de pensar e fazer música, em que a preocupação com o som vem antes de tudo o resto. Têm trabalhado com outros músicos que se relacionam com este ponto de vista, como é o caso de Masa Kamaguchi, contrabaixista japonês que se junta aos ¡Golpe! para este concerto. Com uma vasta experiência e um som inconfundível, Kamaguchi não só se enquadra perfeitamente nesta forma de estar na música, como a potencia de uma forma muito profunda e pessoal.

Orquestra de Jazz de Espinho & Mário Costa actuam dia 25 de Julho na mais emblemática sala de espectáculos da cidade, o Teatro Viriato, dando continuidade à parceria de acolhimento estabelecida na última edição do festival. Num concerto que promete ficar na memória, o baterista Mário Costa, titular de uma versatilidade admirável e uma carreira brilhante a partilhar palcos ao lado dos músicos mais importantes do panorama europeu, junta-se a à Orquestra de Jazz de Matosinhos que tem desenvolvido um percurso ímpar desde 2008, entre a componente didática, a produção de concertos temáticos e o desenvolvimento de repertório de autor.

Os Carapaus Afrobeat prometem não deixar ninguém parado no concerto de encerramento do festival dia 25 de Julho. Os nove músicos brasileiros e portugueses trazem na calha o mais recente álbum ‘Dois’ e fazem uma enorme referência à música africana. É interpretando literalmente a palavra “afrobeat” (beat de origem afro) que os Carapau Afrobeat levam o público numa viagem que parte do afrobeat criado por Fela Kuti na Nigéria e passa por outros maravilhosos acontecimentos musicais vindos de vários outros países do gigante continente, vindos de todas as Áfricas e seus vários desdobramentos em outras partes do planeta.

Depois da tão arriscada quanto bem sucedida edição do ano passado, o festival Que Jazz É Este? volta este ano ao formato de 5 dias consecutivos e intensos, agora com uma maior experiência e conhecimento das dinâmicas que podem tornar possível a realização de mais uma edição face ao contexto actual de pandemia. Sempre com consciência das incertezas e fragilidades que a situação actual carrega, a 9ª. edição do Que Jazz É Este? faz-se de diferentes espaços e formas, de diferentes possibilidades de práticas culturais e artísticas.

Promovido pela Gira Sol Azul, o festival Que Jazz É Este? é um festival financiado pelo programa Viseu Cultura do Município de Viseu e conta com vários importantes parceiros e mecenas locais e nacionais que têm contribuído para a afirmação do festival como um projeto de relevo e prestígio na região centro. Para além da oferta eclética e de qualidade de concertos, o festival continua a ser um espaço de criação de dinâmicas e oportunidades de formação e profissionalização na área da música, um espaço de encontro entre músicos portugueses e músicos internacionais originando momentos inéditos e ainda um espaço de constante desafio de novos públicos promovendo inciativas que vão ao encontro de públicos que se encontram de alguma forma impedidos de virem ao encontro do festival.

À distinção de ‘melhor cidade para viver’ e ao título de cidade-jardim, junta-se gastronomia, património, roteiros, percursos pedestres e… excelente música para ver, ouvir e fazer parte: motivos não faltam para vir ao festival Que Jazz É Este? de 21 a 25 de Julho em Viseu.