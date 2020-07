Primeira Incubadora de Base Rural de Viseu é inaugurada quarta-feira, em São Pedro de France

Aposta do programa municipal VISEU RURAL visa atrair, apoiar, capacitar e fixar empreendedores e ideias de negócio de base rural

O Presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, o Vereador com o pelouro das Freguesias e coordenador do programa VISEU RURAL, João Paulo Gouveia, e a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes Albuquerque, inauguraram , hoje, quarta-feira, dia 22 de julho, pelas 11H30, a primeira Incubadora de Base Rural de Viseu, na Freguesia de São Pedro de France, mais concretamente na antiga escola primária de São Cristóvão.

As Incubadoras de Base Rural são uma das apostas do VISEU RURAL, um programa estratégico municipal voltado para a valorização do mundo rural de Viseu como identidade e territorial como oportunidade social, económica cultural e turística.

O projeto das Incubadoras de Base Rural, que agora arranca em São Pedro de France, surge com o objetivo de atrair, apoiar, capacitar e fixar empreendedores e ideias de negócio – especialmente de base rural -, nas Freguesias, considerando o aproveitamento e potencialização do complexo agrícola e florestal do concelho. É neste sentido que o Município de Viseu, em estreita articulação com a Vissaium XXI – Associação para o Desenvolvimento de Viseu, coloca em prática o programa “V21 Rural”, de frequência gratuita, com a duração de nove meses, que visa dotar os empreendedores das ferramentas necessárias ao desenvolvimento dos seus projetos e negócios de base rural, em áreas como a produção agrícola, florestal, pecuária, agroindustrial e transformação.

Neste dia em que é inaugurado este espaço de incubação, é também realizado o webinar “V21 Rural – Empreendedorismo e Negócios em Meio Rural”, que tem por objetivo apresentar este projeto de empreendedorismo. A iniciativa antecede a inauguração oficial, pelas 10 horas, e contará com a participação do Vereador João Paulo Gouveia, coordenador do programa municipal VISEU RURAL, de Sérgio Lorga, Diretor Executivo da Vissaium XXI, e de José Martino, CEO da RURIS. O webinar será também transmitido em direto na página de Facebook da Vissaium XXI.

Já durante a tarde, entre as 14H30 e as 16H30, a Incubadora estará aberta a todos aqueles que tenham interesse em conhecer o espaço ou o programa “V21”, podendo aqui esclarecer as suas dúvidas.