PRIMEIRA FEIRA QUINZENAL DE OLIVEIRA DE FRADES REALIZOU-SE NO REQUALIFICADO LARGO DA FEIRA

Após requalificação do espaço do Largo da Feira, realizou-se a primeira feira quinzenal

no dia 13 de janeiro. Esta reabertura foi recebida com agrado por parte dos feirantes e

visitantes, uma vez que o Largo da Feira com a requalificação tornou-se mais espaçoso,

mais dinâmico e com melhores condições para o desenvolvimento desta atividade. O

espaço permite maior mobilidade aos visitantes e dispõe de locais para estacionamento,

uma vez que a Rua Nossa Senhora dos Milagres e a Rua Maria do Céu Neves ficaram

disponíveis, bem como a área junto ao Centro de Saúde que foi devidamente

organizada.

O novo recinto está dotado de todas as infraestruturas, nomeadamente instalações

sanitárias, rede pública de água, rede elétrica e pavimentação que permitirão um

substancial melhoramento do funcionamento deste mercado.

A feira quinzenal regressa, assim, ao seu espaço primitivo com melhores condições!