Primeira Feira das Atividades Económicas e das Tradições arranca na quinta-feira em Santa Comba Dão

A primeira Feira das Atividades Económicas e das Tradições e a oitava Mostra das Broinhas de Santa Columba vão animar o concelho de Santa Comba a partir de quinta-feira.

Até sábado, será dado a conhecer “o que de melhor se produz e faz no concelho, através da divulgação da atividade empresarial e dos produtos endógenos e tradições, enquanto motores da economia e base da identidade do território”, referiu a Câmara de Santa Comba Dão, em comunicado.

“Uma tenda coberta com mil metros quadrados, a instalar junto ao Largo do Município, vai ser o centro da atividade deste evento, que conjuga a vertente expositiva com a gastronomia, degustações e um animado programa de animação”.