Prestianni estreia-se a marcar no empate do Benfica B com Académico de Viseu

Benfica B e Académico de Viseu empataram 1-1 na 27.ª jornada da II Liga de futebol, com o argentino Gianluca Prestianni a estrear-se a marcar pelos ‘encarnados’, na conversão de uma grande penalidade.

O golo marcado pelo avançado contratado ao Vélez Sarsfield nos primeiros minutos da segunda parte não afetou o conjunto de Viseu que, aos 57, repôs a igualdade através de Arthur Chaves, que fez o tento que reflete o equilíbrio registado entre as duas equipas.

Numa primeira parte em que ambas as equipas dispuseram de ocasiões para marcar, os benfiquistas foram os primeiros a ficar perto do golo. Aos oito minutos, Pedro Santos surgiu em zona privilegiada para finalizar, mas o remate acertou no poste direito da baliza defendida por Domen Gril.

A reação do conjunto viseense, naquela que foi a sua melhor oportunidade da primeira parte, surgiu, aos 24, através de Yuri Araújo. O avançado só não inaugurou o marcador porque guarda-redes André Gomes se opôs com duas intervenções atentas ao remate e à recarga do atacante brasileiro.

Após o intervalo, o Benfica chegou ao 1-0 numa grande penalidade convertida pelo argentino Gianluca Prestianni, aos 49 minutos. O extremo, que fez o seu terceiro jogo a titular pela equipa B, levou a melhor da marca dos 11 metros sobre o esloveno Domen Gril.

O Académico não se deixou afetar pelo golo e, depois de ter ameaçado o empate num remate de Miguel Bandarra, aos 51, chegou ao 1-1 por intermédio de Arthur Chaves, aos 57 minutos. O defesa central, após um primeiro desvio de cabeça do colega André Almeida, aproveitou para encostar para a igualdade.

Já em tempo de compensação, ambas as equipas tiveram oportunidades para desfazer o empate. Hugo Félix, que aos 82 minutos tinha substituído Henrique Pereira, só não marcou porque Domen Gril defendeu o remate, aso 90+1. Na baliza contrária, aos 90+5, Steven Petkov também viu André Gomes aplicar-se para manter o 1-1 até ao apito final do árbitro.

Com a igualdade de hoje no Seixal, o Académico de Viseu, oitavo classificado com 38 pontos, continua um ponto à frente dos benfiquistas (10.º) na classificação.

Jogo no Benfica Campus, no Seixal.

Benfica B – Académico de Viseu, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Gianluca Prestianni, 49 minutos (grande penalidade).

1-1, Arthur Chaves, 57.

Equipas:

– Benfica B: André Gomes, João Tomé, Diogo Spencer, Gustavo Marques, Lenny Lacroix, Nuno Félix (Rafael Luís, 82), Diogo Prioste, Pedro Santos (Gerson Sousa, 75), Gianluca Prestianni (João Rêgo, 66), Cauê dos Santos (Gustavo Varela, 66) e Henrique Pereira (Hugo Félix, 82).

(Suplentes: Pedro Souza, Adrian Bajrami, Rafael Luís, Zan Jevsenak, Hugo Félix, João Rêgo, Gilson Benchimol, Gustavo Varela e Gerson Sousa).

Treinador: Nélson Veríssimo.

– Académico de Viseu: Domen Gril, Miguel Bandarra, André Almeida, Arthur Chaves, Henrique Gomes, Sori Mané (Steven Petkov, 85), Marquinho, Soufiane Messeguem (Samba Koné, 73), Yuri Araújo (Rodrigo Pereira, 90), Martim Ferreira (João Pinto, 85) e André Clóvis.

(Suplentes: João Monteiro, Jeppe Simonsen, João Pinto, Igor Milioransa, Jovani Welch, Samba Koné, Francisco Machado, Steven Petkov e Rodrigo Pereira).

Treinador: Jorge Simão.

Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Soufiane Messeguem (44), treinador Jorge Simão (56) e João Pinto (84).

Assistência: Cerca de 700 espetadores.