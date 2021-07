PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SEIA APROVADA COM TAXA DE EXECUÇÃO DE 90%

A Assembleia Municipal aprovou, esta quarta-feira (30 de junho), com 27 votos a favor (PS), 4 abstenções (PSD) e 3 votos conta (JPNT), os documentos de prestação de contas da Câmara Municipal de Seia, relativos ao ano de 2020.

O exercício financeiro, que mereceu a aprovação de todas as Juntas/Uniões de Freguesia do Concelho, ficou marcado pela pandemia de Covid-19, uma circunstância excecional que obrigou a autarquia a reorientar prioridades e a desviar os recursos financeiros municipais para o combate a este flagelo, no plano sanitário e no apoio às famílias e às empresas.

A execução da receita e da despesa municipal foi condicionada pela Covid-19, na proporção em que esta levou ao encerramento de diversos equipamentos municipais (piscinas municipais, museus municipais, feira e mercado semanal, etc.) e, ao mesmo tempo, ao atraso na execução das obras cujo financiamento é libertado à medida da realização da despesa.

Ainda assim, a Câmara Municipal de Seia alcançou, em 2020, boas taxas de execução, tanto na receita como na despesa, apresentando um resultado líquido positivo (+530.460,30 euros).

Se, por um lado, a receita total no final de 2020 ascendeu, em valores absolutos, a cerca de 26,3 milhões de euros, evidenciando uma taxa de execução de 94,24%, ligeiramente inferior à registada em 2019 (99,33%), por outro, a execução da despesa não lhe ficou atrás, comprovando-se que os pagamentos totalizaram cerca de 25,0 milhões de euros, o que ilustra uma taxa de execução de 90,84% (92,79% em 2019), revelando-se como um aspeto muito positivo da gestão da Câmara Municipal de Seia e que traduz, inequivocamente, um grande rigor na elaboração e execução do orçamento.

A execução das GOP (Grandes Opções do Plano) atingiu, por sua vez, uma taxa de cerca de 90,45 %, face a um nível de execução de 90,63% em 2019.

No ano 2020, o Município de Seia manteve a tendência de diminuição nos valores de cobrança dos impostos municipais. A descida da receita corrente por via dos impostos municipais foi totalmente suportada pela correta gestão do orçamento, dando assim a garantia de que o Município está em condições de manter no futuro essa tendência contínua e sustentada de aliviar a carga fiscal, das pessoas e das empresas.

Os resultados do exercício do ano de 2020 traduzem contas certas e equilibradas permitindo honrar compromissos e projetar obras de impacto relevante para o futuro, sendo uma peça-chave para que a Câmara possa acorrer às situações de emergência, apoiar a população e a economia durante a pandemia da Covid-19.