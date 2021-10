PRESS V21 Rural || Encerramento de outubro 7 de outubro 2021

Está a chegar ao fim a primeira edição do Programa V21 Rural- Empreendedorismo e Negócios em Meio Rural, uma iniciativa da Vissaium XXI e do Município de Viseu. Os frutos estão à vista. 8 empreendedores arregaçaram as mangas e já deram os primeiros passos. Os negócios estão a sair do papel, alguns, inclusive, já estão implementados. Todos eles serão apresentados na próxima quinta-feira, 7 de outubro, às 14h00, na Incubadora de Base Rural de São Pedro de France, na sessão de encerramento.

Produtos tradicionais que são o antidoto para as saudades de quem está longe, vasos personalizados pitados à mão, novas iniciativas turísticas repletas de personalidade e autenticidade, soluções tecnológicas e terras que ganharam nova vida com plantações de mirtilos, medronheiros ou pinheiros mansos. Estes são os novos negócios de Viseu que prometem criar uma nova dinâmica no meio rural.

Recorde-se que o Programa V21 Rural arrancou em julho de 2020 e foi composto por três etapas: Oficina do Empreendedor, Elaboração de um Plano de Negócios e Cooperação e Estágio. Reuniões, troca de experiências, trabalho individual, visitas de estudos, ações de capacitação e muito, muito mais. Durante 14 meses, os empreenderes adquiriram uma série de ferramentas para poderem construir o seu negócio. Do projeto à realidade. O primeiro passo está dado e o amanhã está, agora, nas mãos destes empreendedores. O Programa V21 Rural veio para ficar e para provar que o meio rural tem futuro.