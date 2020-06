Presidente dos Bombeiros Voluntários de Viseu é candidato à concelhia do PSD

O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viseu, Carlos Costa, anunciou ontem a sua candidatura à liderança da comissão política concelhia do PSD e disse que pretende “atrair e motivar militantes e simpatizantes” e “renovar o movimento partidário”.

Com o lema “Todos por Viseu”, a candidatura de Carlos Costa promete defender este concelho e as suas gentes “num formato de participação política abrangente e inclusivo”.

Carlos Costa irá defrontar o vereador da Câmara de Viseu João Paulo Gouveia, que já tinha anunciado a sua candidatura no início de março e que hoje apresenta publicamente as listas para a mesa e para a comissão política de secção.

“Neste tempo difícil em que, infelizmente, o maior partido é a abstenção, há que tomar parte na ação política e ajudar a reverter o processo. Os velhos métodos nunca nos levarão a novos resultados”, defende Carlos Costa.

A sua candidatura, que quer engrandecer o PSD e na qual haverá “lugar para todos”, pretende “ouvir e motivar as bases”.

“Perceber as preocupações, as propostas e o caminho que deve seguir o nosso partido. Construir consensos e avançar, sem demora”, sublinha.

Na sua opinião, Viseu, “enquanto bastião do PSD, pode personificar o início da mudança da postura política”.

“Nenhum líder se pode deixar iludir pelo pretenso conhecimento das aspirações dos simpatizantes e militantes do seu partido”, considera.

Por isso, Carlos Costa entende ser necessário “promover um constante diálogo com todos os intervenientes, de forma a validar as suas vontades, interpretar as suas ambições e, conjuntamente, definir a estratégia a levar a cabo para as concretizar”.

“O PSD Viseu orgulha-se de ter entre os seus militantes e simpatizantes os melhores de entre os melhores quadros. Um reflexo do potencial que, infelizmente, nem sempre é aproveitado”, lamenta.

Para o candidato, “é importante que este valioso conhecimento se transfira, positivamente, à cena política”.