Presidente do Académico de Viseu assume subida como objetivo e sonha com a Europa

O presidente do Académico de Viseu, Mariano Lopez, assumiu que a subida à I Liga e o “grande sonho de ter a equipa nas competições europeias” são alguns dos objetivos do projeto desportivo do clube.

“Em um ou dos anos devemos estar na I Liga. Se fosse pelos adeptos já lá estaríamos”, afirmou Mariano Lopez, que deixou a garantia de que não vai desistir, admitindo que o “grande sonho é ter a equipa do Académico de Viseu nas competições europeias”.

Eleito presidente do clube no início de junho, Mariano Lopez lidera desde agosto de 2021 a SAD do clube, cuja maioria do capital social pertence à empresa alemã A HOBRA GmbH & Co. KG, especializada em investimentos desportivos.

Mariano Lopez, que apresentou as grandes linhas do projeto para o futebol do Académico de Viseu, explicou que o investimento tem como objetivo “a subida” à I liga, com uma aposta clara na formação.

“Este é um projeto que começou em 2021 com a compra da maioria da SAD. (…) A primeira temporada não foi o que queríamos, entrámos tarde, em agosto, foi stressante para todos, e o segundo ano foi para consolidar o projeto”, afirmou, assumindo que o objetivo do investimento é “a subida [à I Liga]”.

Mariano Lopez elencou como grandes apostas a formação, a transformação digital e a remodelação do estádio municipal do Fontelo, de forma a torná-lo “digno do futebol português”.

O líder da SAD do Académico de Viseu, equipa que terminou a II liga na quarta posição, referiu que o clube vai ter uma estrutura de formação coordenada por Luís Fonseca, que terá Sérgio Fonseca como treinador de sub-19, e acrescentou que Nuno Braga será o técnico de sub-23, depois de ter trabalho duas épocas do mesmo escalão no Vizela.

Com ligações ao clube alemão Hoffenheim e ao Barra Futebol Clube, de Santa Catarina, no Brasil, Mariano Lopez garantiu que o objetivo do projeto para o Académico de Viseu “é procurar a sustentabilidade”, admitindo que “o retorno depende do sucesso desportivo”, mas deixando uma garantia: “não vou desistir de subir à I Liga”.

Mariano Lopez afirmou que “a mentalidade do interior encaixa muito bem no projeto”, destacando o facto da cidade de Viseu ter tudo e da região ter uma economia com grandes empresas, prontas a ajudar o clube.

O presidente do Académico de Viseu, que confirmou a contratação do treinador de futebol Vítor Martins, anunciou que a equipa irá realizar o estágio de pré-época na Alemanha, justificando a escolha: “O alto rendimento consegue-se quando a equipa está fora do seu conforto, estar fora é um desafio”.

Mariano Lopez, que também aludiu à responsabilidade social do projeto, anunciou ainda a criação de uma secção de futebol feminino “com dois ou três escalões amadores”.