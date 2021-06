Presidente da CCDRC e diretora da DREC inauguram obras de requalificação da Escola Secundária de Vouzela a 16 de junho

A Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, e a

diretora da Direção Regional de Educação do Centro, Cristina Oliveira, vão inaugurar a primeira fase das

obras de requalificação da Escola Secundária de Vouzela no dia 16 de junho, quarta-feira, pelas 11h30.

O custo total da empreitada de modernização é de 1.476.599,71 euros, sendo que para efeitos de

financiamento apenas 1.134.097,65 euros são elegíveis. Destes, 963.983 euros (85%) são financiados por

verbas europeias, no âmbito do Programa Operacional Regional Centro 2020, 85 mil euros (7,5%)

comparticipados pelo Ministério da Educação e 85 mil euros (7,5%) pela Câmara Municipal. A autarquia de

Vouzela assume ainda o diferencial não elegível, os custos com o projeto e a fiscalização de obra, num

esforço financeiro total de cerca de 428 mil euros.

Dos trabalhos realizados constam os melhoramentos no sistema de águas residuais, canalizações,

intervenções nas salas de aula e serviços de apoio.