Presidente da Câmara de Viseu questiona ministro sobre nova barragem

O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas (PSD), vai questionar o ministro do Ambiente sobre o projeto da nova barragem de Fagilde, considerada fundamental para a região.

Na sequência do compromisso assumido pelo Governo, Fernando Ruas já tinha feito um pedido de reunião ao ministro, que hoje reforçou.

“O ministro já disse que sim (à construção da barragem), mas que estava dependente de descobrir o financiamento. Vou tentar ver se ele me dá algumas novas sobre isso. De acordo com o que tem feito, quando é que acha que a barragem de Fagilde poderá começar a erguer-se”, afirmou aos jornalistas.

No seu entender, quem é contra as barragens é “contra o interior” do país, “contra o progresso das terras onde a água faz falta”, como é o caso da região de Viseu.

“Andamos três meses a deixar correr a água (para o mar), não a represamos e depois queremo-la no verão e não a temos”, lamentou.

Fernando Ruas lembrou que tem havido “reuniões produtivas” com as Águas de Portugal e com as Águas do Douro e Paiva para garantir o abastecimento de água em alta a Viseu, que ficará resolvido mesmo sem a nova barragem.

No entanto, a região precisa “de ter uma redundância e é isso que queremos com a barragem”, explicou o autarca, lembrando que esta poderá até ter “água suficiente para abastecer outros concelhos”.

“A barragem não é nossa, queremos é que ela esteja associada a este sistema. Se houver uma catástrofe na conduta, temos de ter uma alternativa”, sublinhou.