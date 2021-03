Presidente da Câmara de Viseu com estado clínico agravado

O estado clínico do presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, agravou-se nas últimas horas, depois de ter sido internado no início do mês, infetado pelo novo coronavírus, afirmou ontem o município.

“Nas últimas horas, registou-se uma evolução desfavorável, com agravamento do estado clínico” de Almeida Henriques, informou a Câmara de Viseu, em nota de imprensa enviada à imprensa.

Almeida Henriques está internado no serviço de medicina intensiva do Hospital de São Teotónio.

“O município de Viseu agradece as muitas mensagens de incentivo, provenientes de todo o país, dos mais diversos quadrantes, bem como a solidariedade demonstrada por todos os viseenses”, salientou a autarquia, na mesma nota.

No início de março, a autarquia tinha informado que o presidente da Câmara de Viseu (PSD) tinha testado positivo, mas sentia-se bem, tendo apenas “sintomas ligeiros”, e que estava a trabalhar a partir de casa.

No entanto, Almeida Henriques acabou por ser internado no Hospital de São Teotónio, após a agudização dos sintomas, por precaução e para permitir uma mais fácil monitorização da evolução.

Em 10 de março, o autarca foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos, devido ao agravamento da insuficiência respiratória provocada pela covid-19, que levou à necessidade de entubação e ventilação mecânica.