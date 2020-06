Prémios Sophia 2020 já têm nova data

A Academia Portuguesa de Cinema divulgou a nova data para a cerimónia anual dos Prémios Sophia. Inicialmente agendada para 22 de março e adiada devido à pandemia do Covid-19, a edição deste ano dos Prémios Sophia irá acontecer a 17 de setembro no Casino Estoril, com as devidas medidas de segurança, de acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde.

A cerimónia terá transmissão televisiva na RTP2, embora com uma lista de presenças restrita, com vista a garantir a segurança de todos os participantes.

Recorde-se que os filmes com mais nomeações para a 8ª edição dos Prémios Sophia, são “Variações”, “A Herdade”, “Diamantino” e “Vitalina Varela”, estando cada uma destas longas-metragens nomeadas para as categorias de melhor filme, melhor realizador e melhor argumento original, entre outros.

Consulte aqui a lista de nomeados.